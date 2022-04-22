Томск, 22 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Томске начнётся суд по делу о поджоге гипермаркета «Лента». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области, утверждено постановление о принудительном лечении 33-летнего обвиняемого.

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По данным следствия, в декабре 2021 года он находился на своём рабочем месте в торговом зале гипермаркета «Лента».

«Не справившись с обязанностями по расстановке товара, он взял со стеллажа бутылку «Уайт-спирит» и, разлив ее содержимое на стеллажи с продукцией, поджёг зажигалкой», — отметили в ведомстве.

В результате начавшегося пожара были уничтожены товары и оборудование, произошло обрушение кровли торгового центра и частичное обрушение стен. Общий ущерб был оценён на сумму более 618 млн рублей.

Эксперты в ходе обследования пришли к выводу, что поджигатель в момент совершения преступления в силу психического расстройства не мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими.