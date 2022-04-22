Москва, 22 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В России за сутки госпитализировали более 2,6 тыс. человек с COVID-19, сообщили 22 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 22 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 660 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что за сутки выявлен 9001 случай коронавируса. От осложнений, вызванных СOVID-19, умерли 195 человек, выздоровели – 13 480.