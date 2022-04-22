Благовещенск, 22 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Часть Благовещенска на двое суток останется без водоснабжения. Отключение вызвано необходимостью готовиться к следующему отопительному сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе компании «Амурские коммунальные сети».

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В городе с 25 по 27 апреля полностью остановят работы водозабора «Северный». Отключены от водоснабжения будут посёлки Аэропорт и Моховая Падь, село Северное и вся северо-восточная часть Благовещенска и три микрорайона города, а также хладокомбинат, мясокомбинат и предприятие «Амурский бройлер».

В той части города, где будет сохраняться водоснабжение, будет снижено давление на сетях.

«Кроме врезки новой нитки водовода остановка водозабора необходима для проведения регламентных работ: обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды. За время остановки будет заменены ряд задвижек и затворов, произведена ревизия запорной арматуры и трансформаторов», — пояснили в ООО «Амурские коммунальные сети».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля несколько домов и социальных учреждений Благовещенска на длительное время остались без водоснабжения из-за необходимости проведения ремонтных работ. В том числе воду отключили в суде, музее, ЗАГСе и здании следственного комитета на транспорте.