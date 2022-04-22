Элиста, , 11:24 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 33 человека, выписаны с выздоровлением 37 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 22 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 53 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 50 968 носителей коронавируса, вылечились 49 722 ковид-пациента. Зарегистрировано 838 летальных исходов от COVID-19.