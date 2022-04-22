Тобрук, Ливия, 22 апреля 2022, 11:30 — REGNUM Территории восточной Ливии остались без электроэнергии. Об этом 22 апреля сообщает Fawasel.

Без электричества
Без электричества
Pxhere.com

По данным журналистов, местные электростанции остались без топлива после закрытия нефтяных месторождений, нефтеперегонных предприятий и газовых станций «Северный Бенгази» и «Зуейтина».

Отмечается, что из-за отсутствия топлива без света остались тысячи жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры и военные базы.

Ранее владельцы объектов энергетического комплекса страны начали закрывать добывающие предприятия, выступая против сложившегося в стране двоевластия. Нефтедобытчики выступают против попыток отправить в отставку правительство премьер-министра Абдель-Хамида Дабайбы.