Тобрук, Ливия, 22 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Территории восточной Ливии остались без электроэнергии. Об этом 22 апреля сообщает Fawasel.

Pxhere.com Без электричества

По данным журналистов, местные электростанции остались без топлива после закрытия нефтяных месторождений, нефтеперегонных предприятий и газовых станций «Северный Бенгази» и «Зуейтина».

Отмечается, что из-за отсутствия топлива без света остались тысячи жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры и военные базы.

Ранее владельцы объектов энергетического комплекса страны начали закрывать добывающие предприятия, выступая против сложившегося в стране двоевластия. Нефтедобытчики выступают против попыток отправить в отставку правительство премьер-министра Абдель-Хамида Дабайбы.