Астана, 22 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Правоохранители в Казахстане задержали депутата городского собрания (маслихата) Алма-Аты Кайрата Кудайбергена. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры города.

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По версии следователей, он якобы принимал участие в организации январских беспорядков в Алма-Ате вместе с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым.

«Организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по ячейкам по десять человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки», — говорится в сообщении.

После этого, как сообщают в пресс-службе, Кудайберген и Джумагельдиев вывели сторонников на площадь, где пытались создать оперативный штаб и выдвинуть единые требования властям. Акция переросла в массовую драку.

Сообщается, что у следователей есть видеозаписи с телефонов задержанных, подтверждающие вину Кудайбергена. Он находится в изоляторе временного задержания.