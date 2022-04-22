Новосибирск, , 11:27 — REGNUM Тендер, по итогам которого планировалось подписать контракт на разработку документации и ремонт моста через Обь в Новосибирске, отменили. Торги на ремонт «Октябрьского моста» должны были пройти со стартовой ценой более 998 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги Blogtrepreneur

«Этап закупки — определение поставщика отменено», — уточняется в карточке закупки, но причина не сообщается.

Напомним, тендер был объявлен МКУ «Гормост», итоги планировалось подвести 22 апреля 2022 года. Работы планировалось профинансировать средствами городского и федерального бюджетов.