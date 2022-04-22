Иркутск, 22 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Крупнейшие производители куриного яйца в Иркутской области – СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский» — снизили цены на отдельные категории своей продукции в фирменных торговых точках. В преддверие Пасхи это особенно актуально. Подробности 22 апреля сообщает телеграм-канал правительства региона.

Яйца

С 21 апреля в магазинах и фирменных отделах СПК «Окинский» стоимость десятка яиц первой категории снизилась на 20,2%, яйцо 2 категории можно купить дешевле на 14,5%.

В магазинах СХАО «Белореченское» на 20 рублей снизилась стоимость яиц 1 категории, а также яиц куриных диетических «Домашнее-Белоречье».

Напомним, ранее девять крупных сельхозтоваропроизводителей Иркутской области зафиксировали цены на отдельные виды своей продукции: хлеб, яйца, молоко и молочные продукты, колбаса и колбасные изделия, а также другие товары первой необходимости. Помимо СХАО «Белореческое» и СПК «Окинский», в акции участвуют АО «Каравай», ООО «Саянский бройлер», АО «Ангарская птицефабрика», СХПК «Усольский свинокомплекс», АО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский», ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО «Железнодорожник».

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 947 торговых объектов реализуют товары с минимальными наценками.

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