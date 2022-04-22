Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Американский актер Роберт Морс, известный по роли Бертрама Купера в сериале «Безумцы», скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает американский журнал People.

Роберт Морс people. com

Эту информацию подтвердил представитель актёра Дэвид Шаул. Он сообщил, что Морс мирно скончался дома в Лос-Анджелесе 20 апреля после непродолжительной болезни. Точная причина смерти артиста не называется.

«Мой хороший приятель Бобби Морс скончался в возрасте 90 лет, — написал в своём твите сценарист и продюсер Ларри Карашевский под фотографией, на которой он изображён рядом с Морсом. — Огромный талант».

Напомним, свою актёрскую карьеру Роберт Морс начал в бродвейской постановке пьесы Торнтона Уайлдера «Сваха» в 1955 году. Но первую большую известность он получил за главную роль в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая». За её исполнение в 1962 году Морс был удостоен премией «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле.