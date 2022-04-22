Екатеринбург, 22 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Правительство Свердловской области примет дополнительные меры, стимулирующие оптовую и розничную торговлю в регионе. Соответствующее поручение дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка

Правительство поддержит местное сельское хозяйство за счёт организации ярмарок выходного дня. Работу поручено организовать МинАПК региона.

По словам Куйвашева, меры поддержки особенно актуальны для уральских садоводов. На ярмарках выходного дня граждане смогут приобрести сезонную продукцию по доступным ценам. В том числе семена и саженцы.

Отметим, на Среднем Урале в 2021 году проведено 3209 ярмарок. Мероприятия проходят в большинстве свердловских муниципалитетов.