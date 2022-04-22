Донецк, 22 апреля 2022, 11:22 — REGNUM Украинские боевики за 65 дней более 2,1 тыс. раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.