Донецк, 22 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Украинские боевики за 65 дней более 2,1 тыс. раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 65 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2134 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1925. Всего противником выпущено 22 229 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК «Точка-У», 4 ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч», 6 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 2704 ракеты РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.