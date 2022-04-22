Москва, 22 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Когда индивидуальные предприниматели кредитуются в МФО, они наносят урон своему будущему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ резко выросла доля тех индивидуальных предпринимателей, которые обращаются за кредитами в микрофинансовые организации.

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«Кредитование в МФО для ИП – мера вынужденная. Проценты там намного выше, чем в обычных банковских организациях. Рост числа обращений ИП в МФО связан прежде всего с увеличением процентов по кредитам в банках, ужесточением банковского скоринга в последние месяцы. ИП попросту перекредитуются в МФО, при этом нанося своему будущему весьма ощутимый урон. Если ЦБ уменьшит ключевую ставку, а экономика начнёт пусть медленно, но восстанавливаться, число обращений в МФО будет снижаться», — сказал Ковригин.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему в РФ могла вырасти доля срочных займов.