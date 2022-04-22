Пенза, 22 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом, выписали 92 человека. В больницы доставили 39 ковид-пациентов, сообщает 22 апреля общероссийский оперативный штаб.

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Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 183 587 случаев. Выздоровели с начала пандемии 176 890 пациентов, скончались 5749 человек, из них шесть — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, из-за COVID-19 режим повышенной готовности на территории Пензенской области действует до 30 апреля включительно.

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