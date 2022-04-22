Лос-Анджелес, США, , 11:20 — REGNUM Производство картины «Быть смертным» приостановили из-за жалобы на актёра Билла Мюррея. Об этом 22 апреля пишет Deadline.

Билл Мюррей Sachyn

По данным СМИ, актёр Азиз Ансари, который исполняет главную роль, пишет сценарий и дебютирует в качестве режиссёра, а также его коллеги Юри Хенли и Сет Роген не принимали участие в написании жалобы. В документе указано, что Мюррей вёл себя «неподобающе» — в данный момент проводится проверка инцидента. Другие подробности пока не раскрывают.

Добавим, что премьера картины «Быть смертным» запланирована на 2023 год. Пока неизвестно, перенесётся ли релиз из-за приостановки производства.

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