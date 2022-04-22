Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 608 случаев заражения коронавирусом, что на 29 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 22 апреля сообщили в федеральном оперштабе.

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После существенного сокращения вновь фиксируется рост. Северная столица занимает то первое, то второе место по суточной заражаемости среди регионов России. По новым данным, город уступил Москве на 36 случаев.

Скончались в Петербурге от ковида, как основной причины смерти, за сутки десять человек. Это на два пациента больше, чем за предыдущие сутки.

За прошедшие сутки 649 пациентов вылечились от COVID-19, что на 26 человек больше, чем сутками ранее.

Отметим, что с начала пандемии в марте 2020 года в Петербурге выявили 1 515 172 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались 33 375 человек, а выздоровели — 1 475 624 человек.