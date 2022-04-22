Кострома, , 11:36 — REGNUM На закупку вместительных автобусов для обслуживания костромских маршрутов общественного транспорта вместо ПАЗов потребуется 1,8 млрд рублей. Сумма была озвучена чиновниками городской администрации на комиссии думы по развитию городского хозяйства.

Остановка в Костроме Наталья Диева

Напомним, в ближайшее время перевозчиков и костромичей ожидает транспортная реформа. Ранее чиновники заказали обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы получить рекомендации по оптимизации перевозок. Специалисты завершили работу и видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.

Главная проблема Костромы заключается в том, что город перегружен транспортом малой вместимости. Улицы и остановки не справляются с его потоками. Для решения вопроса необходимо приобрести как минимум 65 автобусов, которые смогут перевозить жителей основных спальных районов на работу и домой.

Костромские власти заявили, что не справятся с покупкой такого количества транспорта «без поддержки области». Возможно, снизить финансовые затраты получится за счёт задействования в городских перевозках транспорта Костромского района.

Напомним, что специалисты ЦЭИ представили администрации на выбор три варианта оптимизации маршрутной сети. Выбрать один из них чиновники должны до 1 мая 2022 года. Общественности эти схемы не показали. Переходить на новую систему планируется поэтапно, до 2031 года.

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