Названа стоимость замены общественного транспорта в Костроме
Кострома, 22 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. На закупку вместительных автобусов для обслуживания костромских маршрутов общественного транспорта вместо ПАЗов потребуется 1,8 млрд рублей. Сумма была озвучена чиновниками городской администрации на комиссии думы по развитию городского хозяйства.
Напомним, в ближайшее время перевозчиков и костромичей ожидает транспортная реформа. Ранее чиновники заказали обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы получить рекомендации по оптимизации перевозок. Специалисты завершили работу и видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.
Главная проблема Костромы заключается в том, что город перегружен транспортом малой вместимости. Улицы и остановки не справляются с его потоками. Для решения вопроса необходимо приобрести как минимум 65 автобусов, которые смогут перевозить жителей основных спальных районов на работу и домой.
Костромские власти заявили, что не справятся с покупкой такого количества транспорта «без поддержки области». Возможно, снизить финансовые затраты получится за счёт задействования в городских перевозках транспорта Костромского района.
Напомним, что специалисты ЦЭИ представили администрации на выбор три варианта оптимизации маршрутной сети. Выбрать один из них чиновники должны до 1 мая 2022 года. Общественности эти схемы не показали. Переходить на новую систему планируется поэтапно, до 2031 года.