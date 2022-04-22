Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 182 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 354 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (33), в остальных территориях – менее десяти заразившихся за сутки. Более четверти носителей коронавируса – пожилые люди, около 14% — дети.

Справиться с коронавирусом не смогли ещё 71-летняя женщина и четверо мужчин в возрасте от 46 до 89 лет.

Всего в Ростовской области подтвержден 371 571 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 358 197 пациентов. Жертвой COVID-19 стал 10 851 человек.