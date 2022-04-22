Джакарта, , 11:19 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Словакии Мартин Клюс заявил, что хочет укрепить отношения с Индонезией, сообщает Antara.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Моя личная миссия здесь заключается в том, что мы должны узнать друг друга, чтобы понимать друг друга», — заявил Мартин Клюс, участвуя в онлайн-конференции, которая проводилась Университетом Индонезии.

Словакия надеется, что академическая среда будет способствовать установлению контактов между людьми между двумя странами.

В настоящее время 20 словацких студентов учатся в Индонезии по стипендиальной программе. По словам Мартина Клюса, их число все еще относительно невелико, поэтому необходимо дальнейшее сотрудничество, чтобы увеличить приток словацких студентов в Индонезию и наоборот.

Кроме того, Мартин Клюс заявил, что необходимо расширять сотрудничество в области культуры, спорта и других сферах, где люди могут учиться и понимать друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные группы активистов заявляют о случаях незаконной отправки отходов из Канады в ряд развивающихся стран, в том числе в Индонезию.

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