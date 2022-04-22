Москва, 22 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить и проанализировать сведения о сотрудниках херсонского подразделения Службы безопасности Украины. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба СК России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

В Следственном комитете рассказали, что российские силовые структуры получили полные сведения о личном составе управления СБУ по Херсонской области. Отмечается, что среди указанных лиц могут быть и те, кто задействуется киевской властью для совершения диверсий. Бастрыкин поручил проанализировать данные.

«Следственный комитет в рамках уголовного дела изучит указанные сведения и проверит причастность сотрудников херсонского СБУ к уже задокументированным преступлениям, в частности в отношении российских военнослужащих», — говорится в заявлении СК.