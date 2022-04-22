Бухарест, 22 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В результате специальной операции сил пограничной полиции Румынии на румынско-венгерской границе задержаны 65 нелегальных мигрантов. Об этом 22 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По официальным данным, нелегалы намеревались пересечь КПП «Нэдлак», спрятавшись в двух грузовых автомобилях. В результате тщательной проверки указанных транспортных средств среди перевозимых грузов в потайных отсеках обнаружены мужчины, женщины и дети, являющиеся выходцами из Индии, Пакистана, Ирака и Турции.

Грузовиками управляли граждане Румынии и Болгарии. В настоящее время они задержаны. Если их причастность к незаконной перевозке людей будет доказана, им грозит до 1 года тюремного заключения.

Нелегалы были доставлены в региональный пункт временного содержания беженцев. Их судьбу решит суд.