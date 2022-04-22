Артём Дубровский, 22 апреля 2022, 15:30 — REGNUM Всего через несколько дней, 25 апреля, издательство «МИФ» выпустит в России локализованную версию комикса «Полный дом призраков» — добрую историю о дружбе и семье за авторством французского сценариста Мистера Тана (Антуана Доля) и художника Йомги Дюмона. Мне удалось ознакомиться с произведением до его официального релиза и найти немало приятных отсылок на классическую «готику для детей», вроде «Семейки Аддамс», «Монстров на каникулах» и «Кошмара перед Рождеством». Впрочем, обо всём по порядку.
События комикса разворачиваются в провинциальном городке с говорящим названием «Чудовиль». Местные обитатели наслаждаются размеренным образом жизни и не знают забот — единственное, что их беспокоит, это пугающий заброшенный особняк, уже несколько веков располагающийся на таинственной улице Вздохов. Все обходят проклятый старый дом (всё как в одной небезызвестной песне) стороной и строят самые разные теории о том, что же в нём на самом деле творится. А творятся там, как следует из названия комикса, призраки. Миловидные, забавные и ужасно обаятельные привидения, которые любят подшучивать над жильцами и устраивать им разнообразные розыгрыши.
Одними из таких жильцов становятся циничный девятилетний мальчик Элиот и его вечно занятые родители-бизнесмены. Ребёнок в отсутствие должного внимания со стороны мамы и папы тут же находит общий язык с призраками, которые оказываются хоть и жутковатыми, но ужасно добродушными людьми, и ввязывается в различные приключения на грани мира живых и мёртвых. В дальнейшем мы, конечно же, увидим, и как мальчик смягчается, и как привидения начнут фактически заменять ему родителей.
«Полный дом призраков» — это первая часть серии, и по своей структуре она напоминает скорее один большой эпизод современного мультсериала. Нас знакомят с героями, обозначают мотивацию всех действующих лиц и тут же сталкивают с проблемой в лице суровой охотницы на привидений Ульрики фон Паприки.
Приятно, что справляться с ней персонажи будут не при помощи насилия или агрессии, а используя юмор и смекалку. На выходе получается крайне забавная история для читателей всех возрастов, которая поднимает важные темы и делает это весело — не навязывая тяжеловесную мораль, а объясняя всё через действия и эмоции персонажей.
И да, как уже было сказано, «Полный дом призраков» ужасно (в контексте происходящих здесь событий это самое подходящее слово) похож на «Семейку Аддамс» и «Монстров на каникулах». Здесь предостаточно циничного чёрного юмора, умело вписанного в добрый посыл, и приятных персонажей-мертвяков, о каждом из которых хочется увидеть отдельную историю в подобном формате. Всё это приправлено холодной цветовой гаммой иллюстраций и немного гротескным дизайном главных героев, создающими правильное «жутковатое» настроение.
Комикс подойдёт тем, кто любит истории формата «страшилки у костра» и оценит многочисленные реверансы в сторону бессмертной классики поп-культуры, вроде «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана. Ждём продолжения.
Читайте ранее в этом сюжете: Кинопрокат в России мёртв? Интервью со студией дубляжа Red Head Sound