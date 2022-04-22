Екатеринбург, 22 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Свердловской области обнулили транспортный налог для многодетных семей. С инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Налоги

Теперь оба родителя, воспитывающие трёх и более детей до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного налога на автомобиль до 200 лошадиных сил. Инициатива чиновника закреплена в программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года».

Ранее в регионе уже действовали льготы для многодетных семей по уплате транспортного налога. Они распространялись только на одного родителя, владеющего автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил. В 2021 году преференцией воспользовались около 9 тысяч семей. По предварительным оценкам министерства экономики и территориального развития Свердловской области, льготы получат ещё 2,8 тысяч родителей.