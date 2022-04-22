Владивосток, 22 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Владивосток масштабно готовится к празднованию Светлой Пасхи — 24 апреля в городе будет работать несколько площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

isfara Пасха

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В пасхальной программе – концерты, мастер-классы и работа самых разных локальных творческих площадок.

В 12:00 от Покровского кафедрального собора начнется крестный ход. Участники шествия пройдут по Океанскому проспекту до центральной площади города, где выступит представитель Приморской епархии, пройдёт обряд освящения яиц и куличей.

На площадке Адмирала Фокина развернётся продажа пасхальных угощений и сувениров, будут интерактивные фотозоны «Русская изба» и «Пасхальный кулич», мастер-классы по росписи пасхальных яиц, изготовлению тематических брелоков, брошей из фетра, кукол-оберегов, кормушек для птиц, уроки по рисунку жидкими мелками на асфальте, плетению кос и другие.

Для больших и маленьких участников будут организованы состязания по распиливанию дров, игры на ловкость, веселая эстафета, викторина. Можно будет попробовать свои силы в игре на дудочках и ложках. Здесь же представят выставку книг о традициях русского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 апреля откроется главное благотворительное мероприятие — фестиваль «Пасхальный дар».