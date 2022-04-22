Саратов, , 11:16 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 222 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 63 пациента, выписали 250 человек. Об этом 22 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С начала пандемии зарегистрировано 247 517 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 239 266 человек.

На стационарном лечении находятся 542 пациента, на амбулаторном — 2016.

От COVID-19 в регионе скончались 5924 человека, из них четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, полное исчезновение коронавирусной инфекции маловероятно, он может вновь вызывать волны заболеваемости.

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