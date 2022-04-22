В Саратовской области в ковид-стационары доставили за сутки 63 человека
Саратов, 22 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 222 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 63 пациента, выписали 250 человек. Об этом 22 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
С начала пандемии зарегистрировано 247 517 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 239 266 человек.
На стационарном лечении находятся 542 пациента, на амбулаторном — 2016.
От COVID-19 в регионе скончались 5924 человека, из них четверо — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, полное исчезновение коронавирусной инфекции маловероятно, он может вновь вызывать волны заболеваемости.
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