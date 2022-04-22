Бухарест, , 11:16 — REGNUM Глава Палаты депутатов парламента Румынии Марчел Чолаку официально заявил журналистам, что Бухарест не исключает возможности предоставления Украине нескольких румынских самолетов МиГ-21 LanceR. Об этом 22 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Все будет зависеть от развития ситуации на Украине, — отметил, в частности, Чолаку. — Если мы увидим хотя бы минимальную угрозу нашей национальной безопасности, мы снабдим ВСУ этими самолетами».

При этом, по словам политика, вступать в конфронтацию с Российской Федерацией из-за «вопроса вооружений для украинской стороны» Бухарест не намерен.

Напомним, 15 апреля минобороны Румынии приостановило все полеты многоцелевых истребителей МиГ-21 LanceR румынских ВВС из-за многочисленных неполадок в работе двигателей и отдельных узлов самолета. Всего в военном авиапарке страны находится 36 указанных единиц.