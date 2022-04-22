Запорожье, Украина, , 11:16 — REGNUM Украинский военно-транспортный самолет Ан-26, который выполнял технический рейс, упал в Запорожской области. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба областной администрации.

Самолёт Ан-26 Marko Stojkovic

«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс», — говорится в сообщении администрации области в ее телеграм-канале.

Также отмечается, что в результате произошедшего есть пострадавшие и добавляется, что в данный момент ведется выяснение обстоятельств этого трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в округе Ньютон (штат Джорджия, США) 21 апреля при взлёте с территории продуктовой фабрики разбился легкомоторный самолёт.