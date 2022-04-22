Москва, 22 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Шведский производитель товаров личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, покидает российский рынок. Об этом информирует 22 апреля пресс-служба компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Туалетная бумага в гипермаркете Санкт-Петербурга

Глава компании Магнус Грот в комментарии к отчёту за первый квартал 2022 года отметил, что Essity столкнулась с ухудшением условий для ведения бизнеса в России. Активы компании обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн).

«Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — сказал Грот.

В минувшем году в России чистый объём продаж составил 2,8 млрд крон (около $29,5 млн). Это около 2% от общего объёма консолидированных чистых продаж за год.

Он также предупредил о дальнейшем увеличении цен на продукцию.

Основанная в 2017 году в Стокгольме Essity производит товары под марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Это туалетная бумага, подгузники, средства женской гигиены, бумажные полотенца, влажные салфетки, мыло и лосьоны. В России у компании есть три фабрики.

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