Томск, , 11:15 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. 31 заразившийся был госпитализированы в стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 129 124. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 126 684 человека, в том числе 186 за последние сутки.

Зарегистрирован один новый летальный случай, а всего жертвами коронавируса к 22 апреля стали 815 жителей.