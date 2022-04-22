Лозанна, Швейцария, , 11:13 — REGNUM Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отстранён на девять месяцев. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).

Евгений Рылов

Отмечается, что Рылов отстранён за участие в митинге-концерте в честь воссоединения России и Крыма.

Также FINA объявила, что до конца 2022 года не будет приглашать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц на какие-либо мероприятия.

Напомним, 18 марта на стадионе «Лужники» в Москве прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине воссоединения России и Крыма. Рылов принял в нём участие, а также отказался ехать на чемпионат мира в знак поддержки отстранённых российских спортсменов. После этого FINA возбудила против него дисциплинарное дело.

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