Ростов-на-Дону, 22 апреля 2022, 11:13 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев по-прежнему выступает против возврата прямых выборов глав муниципальных образований. Об этом он заявил в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Кутырева (КПРФ).

Василий Голубев. Губернатор Ростовской области
Василий Голубев. Губернатор Ростовской области

«У меня позиция не изменилась. И она основывается на реальной ситуации. Я считаю, что сейчас на этом этапе, выборы — это значительные финансовые средства, которые мы на них тратим. Несколько детских садов можно построить на эти деньги, если посчитать расходы на выборе», — сказал Голубев.

По его словам, действительно в ряде территорий Ростовской области возникли проблемы с управленцами. Однако в каждом случае принимаются меры. Должен быть рычаг воздействия на руководителя, который некачественно выполняет свои обязанности. И он появится в ближайшее время, уверен донской губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет донские общественники пытаются вернуть прямые выборы мэров. В частности, по словам активистов, в Ростове-на-Дону как никогда ранее обострилась ситуация, связанная с градостроительной политикой, политикой в области сохранения культурного и природного наследия. Люди обращают внимание на бессистемную застройку города и отсутствие социальных объектов, уничтожение лесополос и деревьев, губительный для города генеральный план Ростова-на-Дону, уничтожение историко-культурное наследия города, застройку левобережной поймы реки Дон.

Все принятые решения городской власти не продуманы, считают активисты, и направлены не на развитие города, а на его гибель в обилии высоток.

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