Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев по-прежнему выступает против возврата прямых выборов глав муниципальных образований. Об этом он заявил в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Кутырева (КПРФ).

Василий Голубев. Губернатор Ростовской области

«У меня позиция не изменилась. И она основывается на реальной ситуации. Я считаю, что сейчас на этом этапе, выборы — это значительные финансовые средства, которые мы на них тратим. Несколько детских садов можно построить на эти деньги, если посчитать расходы на выборе», — сказал Голубев.

По его словам, действительно в ряде территорий Ростовской области возникли проблемы с управленцами. Однако в каждом случае принимаются меры. Должен быть рычаг воздействия на руководителя, который некачественно выполняет свои обязанности. И он появится в ближайшее время, уверен донской губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет донские общественники пытаются вернуть прямые выборы мэров. В частности, по словам активистов, в Ростове-на-Дону как никогда ранее обострилась ситуация, связанная с градостроительной политикой, политикой в области сохранения культурного и природного наследия. Люди обращают внимание на бессистемную застройку города и отсутствие социальных объектов, уничтожение лесополос и деревьев, губительный для города генеральный план Ростова-на-Дону, уничтожение историко-культурное наследия города, застройку левобережной поймы реки Дон.

Все принятые решения городской власти не продуманы, считают активисты, и направлены не на развитие города, а на его гибель в обилии высоток.