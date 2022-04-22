Москва, 22 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Идею ограничить работу гипермаркетов в выходной день можно назвать ненужной крайностью, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Ни в коем случае нельзя закрывать крупные магазины, искусственно стимулируя потребителей пользоваться услугами рынков. Безусловно, и рынки, и ярмарки, и автолавки нужно возрождать и возвращать в торговую среду. Об этом мы говорили неоднократно, в том числе на недавней встрече с главой правительства. Но в гипермаркеты люди идут далеко не только за продуктами питания. Это и бытовая химия, и предметы личной гигиены, и важные домашние мелочи вроде обычных лампочек, прочие непродовольственные товары. Зачем злить людей ограничениями, заставляя их в выходной день бегать по другим магазинам?» — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

«А ехать на рынок в воскресенье за пачкой масла, солью, крупой или бутылкой молока, потому что ближайший гипермаркет закрыт, не слишком, мягко говоря, удобно. Где же в таком случае забота о людях?» — указал он.

Парламентарий убежден, что люди сделают выбор не под нажимом или ограничениями, а исходя из рыночного принципа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия»). Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, пишет RT.