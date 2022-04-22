Севастополь, 22 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В ковидные стационары Севастополя за сутки доставили 23 новых пациента, сообщили 22 апреля в департаменте здравоохранения региона. Накануне, 21 апреля, сообщалось о госпитализации 31 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 220 пациентов, из них 116 – с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте.

За сутки в городе подтверждено 65 новых случая заражения коронавирусом, это на 16 больше, чем накануне. Зарегистрирована также ещё одна смерть от COVID-19.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 83 100 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими после ковида признаны 80 343 человека. Жертвами инфекции стали 2 319 человек.