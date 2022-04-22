Самара, 22 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Исполнитель Сергей Лазарев сообщил о возобновлении гастролей на территории РФ. Информацию об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

Okras Сергей Лазарев

Артист анонсировал выступления в Самаре и Саратове. Лазарев уточнил, что эти концерты станут финальными в его туре.

Ранее Сергей Лазарев высказался относительно слухов, что он покидает Россию. Певец назвал эту информацию «фейком». «Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию!» — добавил он.