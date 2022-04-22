Красноярск, 22 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Участники Всероссийского автопробега профсоюзов «Zа мир без нацизма» прибыли из Приморского края в Красноярск, где прошел митинг в поддержку обороны спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, а также действий руководства страны и решений, которые были приняты президентом России Владимиром Путиным. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Как рассказал руководитель автопробега, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, участники автопробега выехали из Владивостока 12 апреля побывали в Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, где к ним присоединились новые участники.

«В Красноярске к нам добавились активисты на шести машинах, в Новосибирске планируем еще пять, на Урале – столько же. Ожидается, что по нашему маршруту в конце апреля 20 машин прибудет в Москву», — отметил он.

При этом в автопробеге участвуют профсоюзные лидеры и активисты из всех регионов России.

Отметим, указанный автопробег организован ФНПР и является одной из наиболее масштабных акций в его истории. Он пройдет через всю территорию России и 1 мая, в День солидарности трудящихся, участники автопробега прибудут в Москву, где состоится профсоюзное шествие. После этого они направятся в конечную точку маршрута – Волгоград, и 9 Мая будут участвовать в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.