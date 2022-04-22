Калуга, , 12:09 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы девять ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 46 человек. Днём ранее, 21 апреля, в регионе было зарегистрировано 58 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 727 человек, 99 094 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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