Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ленинградской области дачный сезон стартовал с роста спроса на аренду загородной недвижимости. За первый квартал 2021 года он вырос на 31,3%, сообщает 22 апреля пресс-служба журнала «Загородное обозрение Салон загородной недвижимости».

Иван Горюшкин-Сорокопудов. На даче

За первый квартал количество запросов на аренду выросло в два раза относительно аналогичного периода 2021 года, а арендные ставки в Ленобласти начинаются от 10 тыс. рублей в месяц.

«На данный момент количество запросов растёт на протяжении трех месяцев подряд, начиная с января», — отметили в пресс-службе.

Также в марте 2022 года спрос на аренду загородных объектов оказался более чем в два раза выше (+121,1%), чем в марте предыдущего года, и более чем в 2,5 раза выше, чем в марте пандемийного 2020 года.

«В целом уровень спроса на аренду загородной недвижимости в рамках первого квартала 2022 года – с января по март – вырос на 107,47% относительно аналогичного периода прошлого года и более чем в три раза относительно первых трёх месяцев 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

Средняя ставка за лот составляет 180,6 тыс. рублей, что более чем в 1,5 раза выше (+53,96%), чем в апреле 2021 года (117,3 тыс. рублей). Наиболее дорогим объектом, который сейчас экспонируется в сегменте аренды — особняк площадью 2 тыс. кв. на первой береговой линии Финского залива в Выборгском районе, за 1,8 млн рублей.