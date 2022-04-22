Саратов, , 11:20 — REGNUM В отношении жительницы Лысогорского района Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2020 года обвиняемая заняла у знакомых более 5,5 млн рублей на развитие риелторского бизнеса, но деньги не вернула. Предполагается, что под предлогом оказания риелторских услуг женщина похитила у жительницы Калининского района 310 тыс. рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили 10 уголовных дел, которые объединили в одно производство.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Саратова зарегистрировали на подставных лиц две организации, оказывающие юридические услуги гражданам.

Читайте также: В Саратовской области клиенты пострадали от лжеюристов на 500 тыс. рублей