Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии без торгов отдали участок в Чебоксарах площадью 10 тыс. кв. метров для строительства крематория. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Урна для праха в Барнаульском крематории Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, земельный участок передаётся в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация крематория в городе Чебоксары». Его передают в аренду без проведения торгов обществу ограниченной ответственностью «Чувашский республиканский крематорий».

Речь идёт об участке площадью 10 тыс. кв. метров, расположенном в Чебоксарах и предоставляемый в аренду до 31 декабря 2026 года.

Контроль за реализацией инвестиционного проекта возложен на минэкономразвития Чувашии.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чувашский республиканский крематорий» зарегистрировано 14 января 2022 года с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, учредителями являются шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти признали приоритетным инвестиционный проект строительства крематория. Проектная документация должна быть представлена в ноябре 2022 года, а крематорий планируется запустить в сентябре 2023 года.

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