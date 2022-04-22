Чебоксары, 22 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии без торгов отдали участок в Чебоксарах площадью 10 тыс. кв. метров для строительства крематория. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урна для праха в Барнаульском крематории

Согласно распоряжению, земельный участок передаётся в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация крематория в городе Чебоксары». Его передают в аренду без проведения торгов обществу ограниченной ответственностью «Чувашский республиканский крематорий».

Речь идёт об участке площадью 10 тыс. кв. метров, расположенном в Чебоксарах и предоставляемый в аренду до 31 декабря 2026 года.

Контроль за реализацией инвестиционного проекта возложен на минэкономразвития Чувашии.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чувашский республиканский крематорий» зарегистрировано 14 января 2022 года с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, учредителями являются шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти признали приоритетным инвестиционный проект строительства крематория. Проектная документация должна быть представлена в ноябре 2022 года, а крематорий планируется запустить в сентябре 2023 года.