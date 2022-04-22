Донецк, 22 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. За последние сутки силы Донецкой Народной Республики уничтожили 59 украинских националистов. Об этом 22 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В милиции рассказали, что за сутки военнослужащие ДНР уничтожили 59 националистов, а также технику противника – одну установку «Град», одну БМП и один БТР. Также захвачены один танк и другое вооружение.

«За прошедшие сутки противник выпустил 146 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в заявлении милиции.