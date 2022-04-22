Москва, 22 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Уже в 2022 году численность самозанятых в РФ увеличится в полтора-два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Самозанятый

«Следует ожидать дальнейшего ускорения роста численности самозанятых по причине как роста безработицы, так и роста спроса на их услуги. Также рост самозанятых будет ускоряться в связи с тем, что все большее их количество будет предпочитать легализовать свою деятельность, пользуясь благоприятными возможностями и условиями, – сказал Мастеров. — По некоторым оценкам, численность самозанятых в России может достигать 16-20 млн человек. Поэтому вполне вероятно, что сейчас официальной статистикой учитывается лишь очень небольшой процент самозанятых. Можно предположить, что уже в 2022 году численность самозанятых увеличится в 1,5-2 раза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров назвал главные причины роста в РФ количества самозанятых.