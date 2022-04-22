Москва, 22 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение о безвозмездной передаче Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре. Текст распоряжения был обнародован 21 апреля на сайте правительства РФ.

Юрий Данилевский Байконур

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении.

В приложении к документу указаны сборочно-защитный блок с комплектующими и космический аппарат «Экран-М» также с комплектующими. За каждую позицию обозначена цена 1 рубль.

Оформление передачи имущества поручили Росимуществу и российскому МИД.

Стоит отметить, что спутники «Экран» запускали в космос с 1976 года по 2001 год. Всего их изготовили 30 единиц. Они ретранслировали телепрограммы в районы Сибири и Крайнего Севера.