Лондон, 22 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Цена газа в Европе поднялась на торгах выше отметки $1170 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют 22 апреля данные лондонской биржи ICE.

Gazprom.ru Газопровод

Майский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах стал стоить до $1177 за 1 тыс. кубометров, что соответствует €105 за МВт·ч с учётом обменного курса евро к доллару.

В целом цена на газ в течение дня поднимается примерно на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля цена газа в Европе опускалась ниже отметки в $1000 за 1 тыс. кубометров. Такое снижение наблюдалось впервые с 23 февраля.

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