Тверь, , 11:05 — REGNUM Ещё трое пострадавших при пожаре в здании центрального Научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери обратились к медикам за помощью, сообщили 22 апреля в пресс-службе правительства региона.

На месте пожара Пресс-служба правительства Тверской области

«Пострадавшим в ходе возгорания оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных организациях Твери. 13 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения города. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно. Еще трое человек обратились за медицинской помощью вечером 21 апреля», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар здании НИИ ВКО произошёл утром 21 апреля, ликвидировать его удалось к 07:33 22 апреля. Пожар тушили более 240 человек, было задействовано свыше 60 единиц техники, вертолет МИ-8 МЧС России. Подтверждена гибель шести человек, более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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