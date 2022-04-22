Москва, , 11:05 — REGNUM Создать в России спортивные роты и дать возможность призывникам-киберспортсменам управлять беспилотниками предложил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Большинство из киберспортсменов не очень хочет служить, например, десантниками. И здесь можно посмотреть на международный опыт. Южная Корея имеет такую сущность, как спортивные роты, в том числе, где находятся киберспортсмены», — сказал Смит.

Он обратил внимание на то, что, в первую очередь, киберспортсмены — это люди с очень хорошо развитой мелкой моторикой.

«Где она сейчас используется? В управлении беспилотниками. Нам кажется, что очень важным в рамках нашей страны было бы поддержать направление и сделать отдельные роты, которые были бы одновременно и спортивными, и занимались бы тем, что управляли бы дистанционной современной боевой техникой», — отметил Смит в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.

Он также предложил ряд мер поддержки киберспортсменов, речь, идет, в частности, о льготной ипотеке.

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